21.05.2026
US-Mittelstreckenraketen
Kommando zurück
US-General: Keine Mittelstreckenraketen in BRD
Von Max Grigutsch
Die USA werden vorerst keine Mittelstreckenraketen in der BRD stationieren. US-General und NATO-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigte am Dienstag abend die Gerüchte, dass die unter Expräsident Joe Biden abgemachte Verlegung eines sogenannten Long Range Fires Battalion in die Bundesrepublik nicht beginnen werde. Auch der von Präsident Donald Trump angekündigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland nimmt weiter Gestalt an. Grynkewich erklärte, dass die Redu...
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