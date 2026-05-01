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21.05.2026
Rechter Terror

NSU-»Helfer« frei

Wohlleben hat Haftstrafe verbüßt

Von Nico Popp
Ralf Wohlleben ist wieder auf freiem Fuß. Der ehemalige NPD-Funktionär, der im Juli 2018 als »Helfer« der faschistischen Terrorgruppe NSU wegen Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war, wurde am Mittwoch nach der vollständigen Verbüßung der Strafe aus dem Gefängnis Burg in Sachsen-Anhalt entlassen. Entsprechende Medienberichte bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Ein Großteil der Haftstrafe Wohllebens war zum Zeitpunkt seiner Ve...

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