20.05.2026
Fussball WM
Dabei oder nicht dabei
Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Noch drei Wochen bis zur WM! Am Montag hat Brasiliens italienischer Übungsleiter Carlo Ancelotti während einer Zeremonie im futuristischen Museu do Amanhã von Rio de Janeiro vor 700 Journalisten aus vierzehn Ländern den endgültigen 26er-Kader des Scratch bekannt gegeben. Es wird niemanden verwundern, dass auch Neymar Jr. (FC Santos) darunter ist, auch wenn der seit über zweieinhalb Jahren aufgrund gravierender Knieverletzungen nicht...
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