20.05.2026
Großdemo und Aufmarsch in London
Niederlage für Nationalisten
London: Antirassistische Nakba-Demonstration ist rechtem Aufmarsch zahlenmäßig überlegen
Von Marc Bebenroth
Gemeinsam haben britische palästinasolidarische Organisationen und das Bündnis Stand Up To Racism (SUTR) am vergangenen Sonnabend offenbar einen größeren Mobilisierungserfolg erzielen können. Rund 100.000 Menschen marschierten anlässlich des Nakba-Tages durch London, wie der Socialist Worker berichtete. Ein Beobachterteam von SUTR habe dagegen für den zur selben Zeit durch einen anderen Teil der Hauptstadt ziehenden Aufmarsch des Faschisten Stephen Yaxley-Lennon – a...
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