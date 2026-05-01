Das Blaue vom Himmel Aufwendig stellten die alten Ägypter den Farbstoff aus Lapislazuli her. Später wurde blau zur Farbe von Adel und Klerus – heute wählt blau, wer sein ebenso farbenes Wunder erleben möchte. BRD 2014. → Die Magie der Farben. Geheimnis des Himmels, wertvoller als Gold: Blau. ARD Alpha, 16.30 Uhr Schusterjungs Live aus dem Tüpraş Stadyumu in Istanbul: Selbst Antinationalisten, die nicht einmal zum Supermarktgemüse greifen würden, wenn ein Deutschland...

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