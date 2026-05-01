20.05.2026
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Das Blaue vom Himmel Aufwendig stellten die alten Ägypter den Farbstoff aus Lapislazuli her. Später wurde blau zur Farbe von Adel und Klerus – heute wählt blau, wer sein ebenso farbenes Wunder erleben möchte. BRD 2014. → Die Magie der Farben. Geheimnis des Himmels, wertvoller als Gold: Blau. ARD Alpha, 16.30 Uhr Schusterjungs Live aus dem Tüpraş Stadyumu in Istanbul: Selbst Antinationalisten, die nicht einmal zum Supermarktgemüse greifen würden, wenn ein Deutschland...
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