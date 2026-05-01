20.05.2026
Ballett
Ein Ballerino geht zum Film
Alexandr Trusch, bekannt vom Hamburg-Ballett, wird Hollywoodstar – sein Nachfolger als »Nijinsky« ist Callum Linnane
Von Gisela Sonnenburg
Dieser Ballerino war schon immer eine Hamburger Besonderheit: Vor über zehn Jahren habe ich Alexandr Trusch, der damals noch ein Nachwuchstalent beim Hamburg-Ballett war, mit der Tanzlegende Rudolf Nurejew verglichen. Geschmeidigkeit, Anmut, Passion, die höchsten tänzerischen Tugenden, einen sie. Und jetzt geht Trusch, Jahrgang 1989, nach Hollywood: um dort Rudolf Nurejew zu spielen. Regisseur Anthony Fabian (»Mrs. Harris«) verfilmt mit ihm die Partnerschaft von Rud...
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