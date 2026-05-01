Kant, Dylan

Der Krieg ließ die Gärtnerfamilie Kant 1940 von Hamburg nach Parchim in Mecklenburg ziehen. Der ältere Bruder Hermann ging hier in die Lehre, Uwe wurde eingeschult und empfindet die Gegend bis heute als seine Heimat. Hier, in Pinnow, erscheinen bis heute seine Bücher in der Edition digital. Uwe Kant studierte in Rostock und Berlin, ehe er in Lübbenau Lehrer wurde und schon in der Studentenzeitschrift Forum erste Texte veröffentlichte. Ab 1969 erschienen seine erfolg...

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