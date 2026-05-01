Zum Inhalt der Seite
20.05.2026
Autoindustrie

Volksrepublikswagen

VW-Werke unausgelastet: Einstieg chinesischer Partner erwogen

Von Michael König
Hat die IG Metall womöglich ein riesiges Eigentor geschossen? Nach einem Bericht des Handelsblatts vom Montag scheiterte 2024 ein Einstieg chinesischer Autobauer in deutsche Volkswagen-Werke daran, dass sich Betriebsrat und Gewerkschaft bereit erklärten, dem Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen europaweit bis 2030 zuzustimmen. Der Autokonzern hatte zuvor mit Werksschließungen gedroht. Was der Metallgewerkschaft damals als Tabubruch von VW galt, war das am Ende eher eine ...

Artikel-Länge: 3946 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe