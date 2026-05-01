20.05.2026
Autoindustrie
Volksrepublikswagen
VW-Werke unausgelastet: Einstieg chinesischer Partner erwogen
Von Michael König
Hat die IG Metall womöglich ein riesiges Eigentor geschossen? Nach einem Bericht des Handelsblatts vom Montag scheiterte 2024 ein Einstieg chinesischer Autobauer in deutsche Volkswagen-Werke daran, dass sich Betriebsrat und Gewerkschaft bereit erklärten, dem Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen europaweit bis 2030 zuzustimmen. Der Autokonzern hatte zuvor mit Werksschließungen gedroht. Was der Metallgewerkschaft damals als Tabubruch von VW galt, war das am Ende eher eine ...
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