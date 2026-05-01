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20.05.2026
Nahostkonflikt

US-Präsident in der Rhetorikfalle

Iran-Krieg: Golfstaaten erörtern Friedenslösung. Washington verhindert durch seine Maximalforderungen Kompromiss mit Teheran

Von Lars Lange
Wird Frieden am Golf ausgerechnet dadurch möglich, dass die USA außen vor bleiben? Saudi-Arabien hat mit westlichen Verbündeten die Idee eines regionalen Nichtangriffspakts erörtert – modelliert nach dem »Helsinki-Prozess« der 1970er Jahre, der im Kalten Krieg die Spannungen zwischen Ost und West einhegen half. Europäische Hauptstädte und die EU-Institutionen haben sich hinter den Vorschlag gestellt, wie aus Gesprächen mit westlichen Diplomaten hervorgeht, über die ...

Artikel-Länge: 4727 Zeichen

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