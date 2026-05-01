Wird Frieden am Golf ausgerechnet dadurch möglich, dass die USA außen vor bleiben? Saudi-Arabien hat mit westlichen Verbündeten die Idee eines regionalen Nichtangriffspakts erörtert – modelliert nach dem »Helsinki-Prozess« der 1970er Jahre, der im Kalten Krieg die Spannungen zwischen Ost und West einhegen half. Europäische Hauptstädte und die EU-Institutionen haben sich hinter den Vorschlag gestellt, wie aus Gesprächen mit westlichen Diplomaten hervorgeht, über die ...

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