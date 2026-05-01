20.05.2026
Bolivien
Marsch auf La Paz
Bolivien: Zehntausende fordern Paz’ Rücktritt
Von Volker Hermsdorf
Die Straßen in Bolivien erinnern an ein Schlachtfeld, und die Regierung des rechten Präsidenten Rodrigo Paz gießt Öl ins Feuer. Mit einem Haftbefehl gegen Mario Argollo, den Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes COB, machte Paz am Montag deutlich, dass er in der tiefen Wirtschaftskrise auf Repression statt Dialog setzt. Während die Staatsanwaltschaft dem Arbeiterführer Terrorismus und Anstiftung zu Straftaten vorwirft, sehen Gewerkschafter darin den Versuch, die Demo...
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