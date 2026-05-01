Die Straßen in Bolivien erinnern an ein Schlachtfeld, und die Regierung des rechten Präsidenten Rodrigo Paz gießt Öl ins Feuer. Mit einem Haftbefehl gegen Mario Argollo, den Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes COB, machte Paz am Montag deutlich, dass er in der tiefen Wirtschaftskrise auf Repression statt Dialog setzt. Während die Staatsanwaltschaft dem Arbeiterführer Terrorismus und Anstiftung zu Straftaten vorwirft, sehen Gewerkschafter darin den Versuch, die Demo...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.