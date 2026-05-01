Da noch nicht alles in Flammen steht, ist man im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) vorsichtig optimistisch: »Weiterhin ist jeder fünfte Baum gesund«, leitete es am Dienstag seine Pressemitteilung zur Veröffentlichung der »Waldzustandserhebung 2025« ein. »Ungünstiger« als im Vorjahr seien die Wetterbedingungen gewesen und trotzdem seien weniger Bäume gestorben. Nur habe sich der deutsche Wald »bis heute nicht von den Dürrejahren 2018 ...

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