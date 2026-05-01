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20.05.2026
Anschlag von Magdeburg

Staatlich begünstigte Mordtat

Untersuchungsausschuss legt Abschlussbericht zum Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt vor

Von Kristian Stemmler
Eine große Zahl von Missständen hat den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 möglich gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des sachsen-anhaltinischen Landtags, der im Januar 2025 eingesetzt worden war. Am Dienstag präsentierten die Regierungsfraktionen CDU, SPD und FDP vor Journalisten den Abschlussbericht. Bündnis 90/Die Grünen legten ein Sondervotum mit abweichenden Bewertungen vor, die Fraktion Die ...

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