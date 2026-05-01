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19.05.2026
Aus den Unterklassen

Zurück in die Zukunft

Von Gabriele Damtew
Schwache Nerven waren am letzten Spieltag der dritten Liga nicht gefragt. Vor allem nicht bei den drei um den Aufstieg spielenden Kandidaten – nach absteigendem Tabellenplatz: Cottbus, Duisburg und Essen. Meisterschaft und Aufstieg hatte der VfL Osnabrück als unangefochtener Spitzenreiter schon vor zwei Wochen in trockene Tücher bzw. biernasse Trikotagen gebracht, und machte einen auf Schaulaufen (4:3 beim VfB Stuttgart II). Auswärts ging es für Cottbus nach Regensb...

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