Zurück in die Zukunft

Schwache Nerven waren am letzten Spieltag der dritten Liga nicht gefragt. Vor allem nicht bei den drei um den Aufstieg spielenden Kandidaten – nach absteigendem Tabellenplatz: Cottbus, Duisburg und Essen. Meisterschaft und Aufstieg hatte der VfL Osnabrück als unangefochtener Spitzenreiter schon vor zwei Wochen in trockene Tücher bzw. biernasse Trikotagen gebracht, und machte einen auf Schaulaufen (4:3 beim VfB Stuttgart II). Auswärts ging es für Cottbus nach Regensb...

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