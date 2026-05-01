19.05.2026
Raumfahrt
Mondsüchtig
Ambitioniertes Solarprojekt soll dem Erdtrabanten einen Gürtel anlegen
Von Felix Bartels
Der Mensch, heißt es im »Phaidros«, ist ein Wagenlenker, denn er führt ein göttliches Ross, das beständig nach oben will, und ein irdisches, das den Wagen nach unten zieht. Für Platon war das irdische Tier das schlechte, aber wir brauchen es. Wo kühner Blick ohne pragmatische Überlegung wirkt, ist alles erreichbar, was zwischen Wahnsinn und Idiotie liegt. Gelegentlich fragen, ob das, was möglich ist, auch möglich ist, wäre nicht die schlechteste Strategie fürs Leben...
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