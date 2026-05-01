19.05.2026
Programmtips
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Helter Kelter Während das Mikroklima des norwegischen Sognefjord es ermöglicht, einen edlen Tropfen anzubauen, leiden Frankreichs Winzerinnen und Winzer unter zunehmenden Dürrephasen. Manch ein Weinbauer nutzt nunmehr Kelterrückstände und fertigt daraus Schuhe, um die Verluste klein zu halten. F 2025. → Pakt mit der Natur: Weinberge neu entdecken. Arte, 15.50 Uhr Ich will nicht nach Berlin Ob der Wasserwald im Biosphärenreservat Spreewald oder der Naturpark Stechli...
Artikel-Länge: 2770 Zeichen