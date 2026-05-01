Helter Kelter Während das Mikroklima des norwegischen Sognefjord es ermöglicht, einen edlen Tropfen anzubauen, leiden Frankreichs Winzerinnen und Winzer unter zunehmenden Dürrephasen. Manch ein Weinbauer nutzt nunmehr Kelterrückstände und fertigt daraus Schuhe, um die Verluste klein zu halten. F 2025. → Pakt mit der Natur: Weinberge neu entdecken. Arte, 15.50 Uhr Ich will nicht nach Berlin Ob der Wasserwald im Biosphären­reservat Spreewald oder der Naturpark Stechli...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.