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19.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Helter Kelter Während das Mikroklima des norwegischen Sognefjord es ermöglicht, einen edlen Tropfen anzubauen, leiden Frankreichs Winzerinnen und Winzer unter zunehmenden Dürrephasen. Manch ein Weinbauer nutzt nunmehr Kelterrückstände und fertigt daraus Schuhe, um die Verluste klein zu halten. F 2025. → Pakt mit der Natur: Weinberge neu entdecken. Arte, 15.50 Uhr Ich will nicht nach Berlin Ob der Wasserwald im Biosphären­reservat Spreewald oder der Naturpark Stechli...

Artikel-Länge: 2770 Zeichen

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