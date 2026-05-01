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19.05.2026
Landlust

Hühner

Aus der Provinz

Von Jürgen Roth
Früher schwangen wir uns aufs Radl, auf das zentnerschwere Stahlgerät vom Großvater, und strampelten los, fuhren durch Wiesen und Felder, durch verschwiegene Wälder und über bucklige Wege. Wir trugen keinen Helm und keine Funktionskleidung, und daheim war deshalb niemandem bange. Nachmittagelang genossen wir das Freisein. Heute versammeln sich Eltern und Kinder am Sternplatz, um im Zuge der bundesweiten Aktion »Kidical Mass« an einem betreuten, das heißt von zwei St...

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