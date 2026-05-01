Das Thünen-Institut in Braunschweig – das Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei – propagierte den breiten Ausbau von Aquakulturen auf Bauernhöfen, damit diese weitere Einkünfte erzielen. Durch die Integration von Aquakulturen in agrarische Produktionssysteme ließen sich Synergien erzielen. Mit Algenproduktionen etwa werden weltweit immer mehr Rohstoffe wie Öle oder Nahrungsgänzungsmittel erzeugt. Der inzwischen heilig gesprochene russische...

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