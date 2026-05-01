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19.05.2026
Schiffsverkehr eingestellt

Kuba von Importen abgeschnitten

Reedereien Hapag-Lloyd und CMA CGM stoppen Transporte vom und in den sozialistischen Inselstaat

Von Kurt Terstegen
Die neuen Verschärfungen der US-Blockade gegen Kuba entfalten ihre Wirkung schneller und drastischer als erwartet. Mit den Großreedereien Hapag-Lloyd und CMA CGM haben zwei der wichtigsten Akteure des weltweiten Containerverkehrs von heute auf morgen ihre Lieferungen nach Kuba praktisch vollkommen eingestellt. Beide Unternehmen erklärten, bis auf weiteres keine Buchungen von und nach Kuba mehr anzunehmen. Hintergrund ist ein Dekret der US-Regierung unter Präsident D...

Artikel-Länge: 3553 Zeichen

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