Das Verhältnis Irans zu seinen arabischen Nachbarn in der Region hat sich während des von den USA und Israel am 28. Februar begonnenen Angriffskriegs erheblich und offensichtlich verschlechtert. Was in der vorigen Woche über einen bis dahin geheim gehaltenen Besuch Benjamin Netanjahus in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt wurde, rundete das Bild nur ab. Die offizielle Mitteilung darüber, die das Büro des israelischen Premierministers am 13. Mai veröff...

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