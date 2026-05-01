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19.05.2026
Krieg gegen Iran

Reigen der »Offenbarungen«

Israel und Emirate: Meldungen über Besuche und militärische Kooperation werfen mehr Fragen auf, als dass sie Klarheit schaffen

Von Knut Mellenthin
Das Verhältnis Irans zu seinen arabischen Nachbarn in der Region hat sich während des von den USA und Israel am 28. Februar begonnenen Angriffskriegs erheblich und offensichtlich verschlechtert. Was in der vorigen Woche über einen bis dahin geheim gehaltenen Besuch Benjamin Netanjahus in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt wurde, rundete das Bild nur ab. Die offizielle Mitteilung darüber, die das Büro des israelischen Premierministers am 13. Mai veröff...

Artikel-Länge: 4434 Zeichen

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