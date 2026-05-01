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19.05.2026
Spanien

Schlappe für Sánchez in Andalusien

Spanien: Konservative Volkspartei hält Mehrheit bei Regionalwahlen und ist auf extreme Rechte angewiesen

Von Carmela Negrete
Traditionell galt Andalusien als sozialdemokratische Hochburg. Das ist unter anderem ein Grund dafür, warum die Partei des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez trotz guter Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bei den 6,8 Millionen Andalusierinnen und Andalusiern so schlecht wie noch nie abschnitt. Mit 28 Sitzen wurde der PSOE bei den Regionalwahlen am Sonntag zweitstärkste Kraft nach dem rechtskonservativen Partido Popular (PP). Damit hat er zwei Mandate wenig...

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