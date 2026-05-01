Konflikte und Kriege sind Preistreiber – etwa im Energiesektor. Der Iran-Krieg hat die Gaspreise stark nach oben getrieben. Wegen des aktuellen »Strommarktdesigns« schlagen teurere Gasimporte rasch auf die Strompreise durch – mit erheblichen Belastungen für Unternehmen und vor allem Privathaushalte. Eine befristete Subvention für in Kraftwerken eingesetztes Erdgas, nach dem Vorbild Spaniens und Portugals während der Energiepreiskrise 2022, könnte diesen Preisanstieg...

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