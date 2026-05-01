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19.05.2026
Energiepolitik

Preisschock dämpfen

Gewerkschaftsnahes Institut fordert Deckel bei Stromkosten. Ministerin Reiche bringt Senkung der Stromsteuer ins Spiel – für alle

Von Oliver Rast
Konflikte und Kriege sind Preistreiber – etwa im Energiesektor. Der Iran-Krieg hat die Gaspreise stark nach oben getrieben. Wegen des aktuellen »Strommarktdesigns« schlagen teurere Gasimporte rasch auf die Strompreise durch – mit erheblichen Belastungen für Unternehmen und vor allem Privathaushalte. Eine befristete Subvention für in Kraftwerken eingesetztes Erdgas, nach dem Vorbild Spaniens und Portugals während der Energiepreiskrise 2022, könnte diesen Preisanstieg...

Artikel-Länge: 4207 Zeichen

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