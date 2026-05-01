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19.05.2026
Prüfbericht des Expertenrats

Ohrfeige für »schwarz-rote« Klimapolitik

Expertenrat bestätigt: Bundesregierung verfehlt eigene Emissionsziele

Von Max Grigutsch
Kein Kontinent erwärmt sich so schnell wie der europäische, mit allen dazugehörigen Folgen. Das hat der Klimazustandsbericht der Weltorganisation für Meteorologie und des EU-Klimadienstes Copernicus Ende April erneut bestätigt. Obwohl Deutschland nach wie vor der größte Emittent von Treibhausgasen in der EU ist, sahen sich hiesige Bundesregierungen bisher nicht zu drastischen Schritten genötigt. Auch die amtierende nicht. Selbst wenn die 67 Maßnahmen, die Bundesumwe...

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