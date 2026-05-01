22.05.2026
Rezension
Jenseits einfacher Formeln
In welchem Verhältnis stehen Sprache und Musik in den verschiedenen Künsten? Eine Besprechung des Sammelbandes »Word Art + Gesture Art = Tone Art«
Von Kai Köhler
»Wortkunst + gestische Kunst = Tonkunst«: Diese scheinbar einfache Gleichung ist, ins Deutsche übersetzt, der Titel des Buches, um das es hier gehen soll. Als Untertitel liest man dann: »Die Beziehung zwischen dem Vokalen und dem Instrumentalen in verschiedenen Künsten«. Die Rede vom Instrumentalen deutet darauf hin, dass vor allem Musik Thema sein wird. Nun rückt statt einer einfachen Addition eine Wechselwirkung in den Blick. Die Sache scheint doch komplizierter ...
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