Zum Inhalt der Seite
08.06.2026
Sozialistische Literatur

Ketzerkommunismus

Vor 150 Jahren starb die Schriftstellerin George Sand. Sie rief eine revolutionäre »Kirche der Zukunft« aus und setzte ganz entschieden auf Gewalt

Von Stefan Ripplinger
Es gab Zeiten, in denen man hierzulande mehr mit George Sand, der vor 150 Jahren verstorbenen Schriftstellerin, anfangen konnte. Wie sein Biograph Ulrich Enzensberger berichtet, verschlang der revolutionäre Dichter Georg Herwegh ihren Roman »Horace« (1841/1842) geradezu. Auch Herweghs erste Gespräche mit einem neu gewonnenen Freund, dem Anarchisten Michail Bakunin, drehten sich um beider Liebe zu Sand. Ihr Bildnis, das Bakunin und der spätere »Paulskirchenlinke« Arn...

Artikel-Länge: 18566 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe