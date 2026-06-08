08.06.2026

Sozialistische Literatur

Ketzerkommunismus

Vor 150 Jahren starb die Schriftstellerin George Sand. Sie rief eine revolutionäre »Kirche der Zukunft« aus und setzte ganz entschieden auf Gewalt

Von Stefan Ripplinger

Es gab Zeiten, in denen man hierzulande mehr mit George Sand, der vor 150 Jahren verstorbenen Schriftstellerin, anfangen konnte. Wie sein Biograph Ulrich Enzensberger berichtet, verschlang der revolutionäre Dichter Georg Herwegh ihren Roman »Horace« (1841/1842) geradezu. Auch Herweghs erste Gespräche mit einem neu gewonnenen Freund, dem Anarchisten Michail Bakunin, drehten sich um beider Liebe zu Sand. Ihr Bildnis, das Bakunin und der spätere »Paulskirchenlinke« Arn...

Artikel-Länge: 18566 Zeichen