Zum Inhalt der Seite
19.05.2026
Polen

Erkaltende Liebe

In Polen wächst die Distanz zu den USA. Das Bild von der »proamerikanischsten Nation Europas« muss korrigiert werden. Aber die politische Klasse sieht keine Alternative zur Anlehnung an Washington

Von Reinhard Lauterbach
Über Jahrzehnte erfreuten sich die USA in Polen einer Beliebtheit von um die 80 Prozent. Das gilt halbwegs nachweisbar für die vergangenen rund 35 Jahre, seitdem mit der Wiedereinführung des Kapitalismus 1989 auch das Umfragewesen Fahrt aufnahm, und es galt vermutlich – wobei da genaue Daten fehlen – auch über lange Abschnitte des realen Sozialismus hinweg. Aber aktuelle Zahlen sind ernüchternd. Im März dieses Jahres bezeichneten 51,6 Prozent von 1.000 befragten Pol...

Artikel-Länge: 21143 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe