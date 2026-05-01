Über Jahrzehnte erfreuten sich die USA in Polen einer Beliebtheit von um die 80 Prozent. Das gilt halbwegs nachweisbar für die vergangenen rund 35 Jahre, seitdem mit der Wiedereinführung des Kapitalismus 1989 auch das Umfragewesen Fahrt aufnahm, und es galt vermutlich – wobei da genaue Daten fehlen – auch über lange Abschnitte des realen Sozialismus hinweg. Aber aktuelle Zahlen sind ernüchternd. Im März dieses Jahres bezeichneten 51,6 Prozent von 1.000 befragten Pol...

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