18.05.2026
Politische Zeitschriften
Neu erschienen
Antifa In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA erläutern Ulrich Schneider und Regina Girod Herausforderungen für die Zukunft der Fédération Internationale des Résistants (FIR). Ney Sommerfeld und Ivo Stern schreiben nach einem Besuch in Riga über »SS-Gedenken, Geschichtsdeutung und Neonazis« in Lettland. Über die Predigt eines Pastors in der Rigaer St.-Johannes-Kirche am 16. März, dem Tag des jährlichen »Legionärsmarsches«, heißt es: »Er verweist auf den aktue...
Artikel-Länge: 2435 Zeichen