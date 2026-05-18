Antifa In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA erläutern Ulrich Schneider und Regina Girod Herausforderungen für die Zukunft der Fédération Internationale des Résistants (FIR). Ney Sommerfeld und Ivo Stern schreiben nach einem Besuch in Riga über »SS-Gedenken, Geschichtsdeutung und Neonazis« in Lettland. Über die Predigt eines Pastors in der Rigaer St.-Johannes-Kirche am 16. März, dem Tag des jährlichen »Legionärsmarsches«, heißt es: »Er verweist auf den aktue...

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