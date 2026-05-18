18.05.2026
Indigene Kämpfe in Amerika
Dringliche Solidarität
Eine Broschüre beleuchtet in vielfältigen Beiträgen indigene Kämpfe in Nord- und Südamerika
Von Jürgen Heiser
Im Hinblick auf die um den 4. Juli 2026 in den USA anstehenden Feiern zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung ist die Broschüre »Indigene Kämpfe in den Americas« gerade zur rechten Zeit aus der Druckerei gekommen. Mit den im Untertitel genannten Themenbereichen »Umwelt und Menschenrechte, Autonomie und Repression, politische Gefangene und Internationale Solidarität« präsentiert die Publikation auf 102 Seiten einen Gegenentwurf zu den offiz...
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