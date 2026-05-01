18.05.2026
Programmtips
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Tot und Töter Dieter Hildebrandt (1927-2013), laut Selbstaussage »talentierter Trinker« und einer von denen, die selbstverständlich nie freiwillig in die NSDAP eingetreten sind, geht in diesem Zeitdokument der Frage nach, inwiefern das Dokumentarische und dezidiert Politische der Neuen Linken den Zaubertrick vollbringt, das bereits über den Jordan gegangene Westtheater noch mal ins Jenseits zu befördern. BRD 1968. → Dankt das Theater auf der Bühne ab? ARD Alpha, 15....
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