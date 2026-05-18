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18.05.2026
Nachruf

Eine Legende

Am 16. Mai verstarb die Schauspielerin Angelica Domröse in ihrer Heimatstadt Berlin

Von F.-B. Habel
Wenn Paul und Paula an ihrem kleinen Kino an der Berliner Fruchtstraße vorbeikommen, läuft dort der erotische Historienfilm »Angélique« (Bernard Borderie, 1964) mit Michèle Mercier. Doch in »Die Legende von Paul und Paula« löste 1973 mit Angelica Domröse eine neue Angélique ein ebenso großes erotisches Beben aus wie die Französin. Dass der Film heute als Kultfilm gilt, seine Aufführung damals aber auf der Kippe stand, erklärte Angelica Domröse so: »Das Neue daran wa...

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