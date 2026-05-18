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18.05.2026
Literatur

Wund wie ein aufgescheuertes Knie

Mark Mupotsa-Russells wendungsreicher Roman »Das kleine Handbuch einer Vorstadt-Killerin«

Von Peter Köhler
Narzissmus oder Eskapismus – mehr Auswahl brauchen viele Leute nicht. Entweder sie beschäftigen sich mit sich selbst und konsumieren Zeugs über Gesundheit, Ernährung, Körperpflege – oder sie lesen romantische Schmonzetten, Schmachtfetzen über die Traumhochzeit des Traumprinzen mit der Traumprinzessin bzw. wenn sie älter sind Krimis, falls gerade keiner im Fernsehkasten wegzugucken ist. Mit etwas Glück bereut man es nicht einmal. »Das kleine Handbuch einer Vorstadt-K...

Artikel-Länge: 4460 Zeichen

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