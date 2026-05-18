18.05.2026
»Flags of convenience«
Seeleute wollen kein Kanonenfutter sein
Ausbeutung und Krieg: Appell der ITF-Gewerkschafter gegen das »Billigflaggensystem«
Von Burkhard Ilschner
Mit markanten Worten endet ein Aufruf, den die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) am vergangenen Wochenende veröffentlicht hat: »Wir haben genug. Genug Ausbeutung. Genug Verzicht. Genug von einem System, das Menschen, die die Weltwirtschaft am Laufen halten, als entbehrlich behandelt.« Der eindringliche Appell stammt vom Ausschuss für faire Praktiken, einem gemeinsamen Gremium der Seeleute- und Hafenarbeitergewerkschaften in der ITF. Anlass ist die ni...
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