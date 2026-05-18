Sichtlich beunruhigt hat Taiwan auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu geplanten Waffenlieferungen an die Streitkräfte der Insel reagiert. Trump hatte im Anschluss an seine Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping erklärt, er halte die Lieferungen zur Zeit gezielt »in der Schwebe«; sie seien »sehr gute Verhandlungsmasse für uns«. Wie es damit weitergehe, »hängt von China ab«. Dabei geht es vor allem um ein Waffenpaket im Rekordwert von elf Milliarden US-Do...

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