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18.05.2026
Bolivien

Paz lässt knüppeln

Proteste gegen Rechtsregierung in Bolivien gewaltsam auseinandergetrieben

Von Volker Hermsdorf
Bei Protesten von Gewerkschaftern und indigenen Gruppen gegen die neoliberale Regierung unter Boliviens Präsident Rodrigo Paz sind Einsatzkräfte am Wochenende mit brutaler Gewalt gegen die Protestierenden vorgegangen. Über 3.500 Polizisten und Militärs trieben die Demonstrierenden, die seit mehr als zwei Wochen die Zufahrtsstraßen nach La Paz blockieren, mit Tränengas auseinander. Nach Angaben der Ombudsstelle für Menschenrechte gab es allein im Raum La Paz und El A...

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