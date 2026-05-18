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18.05.2026
Philippinen

Manila dient sich USA an

Philippinen: Militärmanöver unter US-Hoheit ausgeweitet. US-Basis soll reaktiviert werden

Von Rainer Werning
Sie nennen sich schönfärberisch »Balikatan« (Schulter an Schulter) und »Salaknib« (Schild). So lauten die Bezeichnungen für die bis dato größten Militärübungen, die jemals auf den Philippinen stattfanden und noch bis Juni andauern. Darin erproben philippinische Verbände unter Oberhoheit von US-Truppen gemeinsam mit Kontingenten aus Australien, Kanada und erstmalig auch aus Japan Planspiele, um die Schlagkraft neuer Waffensysteme zu testen und das operative Zusammenw...

Artikel-Länge: 3765 Zeichen

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