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18.05.2026
Systematische Behinderung

Betriebsräte nicht erwünscht

Standortschließung statt Mitbestimmung: Union Busting bei Direktbank C24 und Ryanair?

Von Jessica Reisner
Was die Beschäftigten an der Türe der Mainzer Filiale der Direktbank C24 laut Tagesschau auf einem Zettel zu lesen bekamen, war eindeutig: »Gesellschaft geschlossen! Kein Zutritt!« Derart brachial erfuhren sie, die auf einen ganz normalen Arbeitstag eingestellt waren, am Morgen des 7. Mai, dass ihr Arbeitsplatz nicht mehr existierte. Kurz zuvor sollen sie die Gründung eines Betriebsrats geplant haben. Der zeitliche Zusammenhang spricht für sich. Die rund 70 Angestel...

Artikel-Länge: 5498 Zeichen

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