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18.05.2026
Angstgegner AfD

Intervention der Innenminister

Amtsinhaber in Thüringen, Hessen und Brandenburg warnen vor Gefahren einer AfD-Regierung

Unter Regierungsmitgliedern von Union und SPD wächst offenbar nicht nur die Furcht vor dem Verlust von gut dotierten Posten im Staatsapparat, sollte der AfD bei einer der nächsten Wahlen der Wechsel aus der Opposition gelingen. Auch die seit Jahren anhaltende »AfD ist Putins Partei«-Kampagne dient den selbsterklärten Demokraten der »Mitte« als Vorwand, um öffentlich über mögliche Schritte zur Verhinderung oder zumindest Behinderung einer möglichen Regierung mit AfD-...

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