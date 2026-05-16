16.05.2026
Es riecht nach Grill
Mensch oder Tier: Jagd und Kannibalismus in der jüngeren Romanliteratur
Von Rüdiger Wartusch
Mit ihrem Roman »Trophäe« treibt die 1976 geborene flämische Schriftstellerin Gaea Schoeters ein eher schlichtes Thema konsequent und überraschend tiefgründig auf eine unbequeme Spitze. Im Zentrum steht Hunter White (sic!), der in Afrika seinem Kindheitstraum Großwildjagd nachgeht, einem, wie es im Roman heißt, »perversen Reiche-Leute-Hobby für mordlustige Psychopathen«. Ihm selbst geht’s eher um, na ja, Wertschätzung und Würde oder so: »Im Töten wehrloser Tiere, di...
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