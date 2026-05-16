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16.05.2026
Klassiker

Vom »Unternehmen Merkur« zum »Fall Barbarossa«

Am 20. Mai 1941 begann die faschistische Wehrmacht die ­Eroberung Kretas und ging gegen die Bevölkerung mit Massenmord vor. Von Martin Seckendorf

Seit Sommer 1940 versuchte die deutsche Führung, Griechenland mit »friedlichen« Mitteln in das faschistische Bündnissystem einzugliedern. Als dies fehlschlug und britische Truppen den Griechen gegen eine von Albanien aus am 28. Oktober begonnene italienische Aggression zu Hilfe kamen, beschloss die Naziführung am 4. November, Hellas militärisch niederzuwerfen. Am 6. April 1941 begann der Überfall, der mit der Besetzung des griechischen Festlandes am 30. April endete...

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