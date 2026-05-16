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16.05.2026
Chronik

Anno …21. Woche

1536, 19. Mai: Anne ­Boleyn, seit 1533 Ehefrau von ­Heinrich VIII. und Königin von England, wird hingerichtet. Aufgrund zweier Fehlgeburten und politischer Intrigen in Ungnade gefallen, wurde sie am 2. Mai unter dem Vorwurf des Ehebruchs festgenommen. Maßgeblich verantwortlich dafür war der Lordsiegelbewahrer Thomas Cromwell, der sie als politische Rivalin am Hof ausschalten wollte. Anne Boleyns Tochter regiert als Elisabeth I. von 1558 bis 1603 und führt England in...

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