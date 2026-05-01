Kurzer Sommer der Theorie 26 Tage wird der Sommer in diesem Jahr dauern und zwischen dem Ende der Fußballsaison 2025/26 und dem Anstoß zur 23. Weltmeisterschaft der Herren in Kanada, Mexiko und den USA liegen. Genießen Sie es! BRD 2026. → Fußball der Herren. Dritte Liga, 38. Spieltag: SSV Jahn Regensburg – Energie Cottbus. BR, Sa., 13.25 Uhr Kapitalistisches Ausland Bart erlebt als Austauschschüler in Frankreich, dass Gott auch dort tot ist. Währenddessen kommt Adil...

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