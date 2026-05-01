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16.05.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Kurzer Sommer der Theorie 26 Tage wird der Sommer in diesem Jahr dauern und zwischen dem Ende der Fußballsaison 2025/26 und dem Anstoß zur 23. Weltmeisterschaft der Herren in Kanada, Mexiko und den USA liegen. Genießen Sie es! BRD 2026. → Fußball der Herren. Dritte Liga, 38. Spieltag: SSV Jahn Regensburg – Energie Cottbus. BR, Sa., 13.25 Uhr Kapitalistisches Ausland Bart erlebt als Austauschschüler in Frankreich, dass Gott auch dort tot ist. Währenddessen kommt Adil...

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