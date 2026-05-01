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16.05.2026
Bosnien-Herzegowina

»Wie ich entscheide!«

Ein europäischer Staat unter halbkolonialer Kontrolle. Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina regiert ohne demokratische Legitimation. Besonders der scheidende Amtsträger Christian Schmidt nutzte diese Möglichkeit

Von Jörg Kronauer
Es kam nicht aus heiterem Himmel, aber doch plötzlich: Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, teilte am Sonntag, den 10. Mai, mit, er werde sein Amt aufgeben. Schmidt war in den fast fünf Jahren, in denen er den Posten bekleidete, höchst umstritten. Er hat bei nicht wenigen im Land starken Unmut und Proteste ausgelöst. Das lag nicht nur, aber auch daran, dass er die weitreichenden Eingriffsrechte, die mit dem Amt des Hohen Repräsentanten v...

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