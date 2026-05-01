Es kam nicht aus heiterem Himmel, aber doch plötzlich: Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, teilte am Sonntag, den 10. Mai, mit, er werde sein Amt aufgeben. Schmidt war in den fast fünf Jahren, in denen er den Posten bekleidete, höchst umstritten. Er hat bei nicht wenigen im Land starken Unmut und Proteste ausgelöst. Das lag nicht nur, aber auch daran, dass er die weitreichenden Eingriffsrechte, die mit dem Amt des Hohen Repräsentanten v...

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