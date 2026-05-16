Seit dem März 2025 schien es, als sei der Bitterfelder Kulturpalast gerettet. Die städtische Ratsversammlung fasste einen Grundsatzbeschluss zu Umbau und Sanierung des traditionsreichen Hauses. Eine Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) übernahm es als neue Eigentümerin. Doch der Schein trog: Erneut beschäftigte sich der Stadtrat nun am Mittwoch mit dem Thema, und manches deutet auf einen Ausstieg aus dem Projekt »Musical- und Ausstellungszentrum im Kulturpalast« hin...

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