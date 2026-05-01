Es war einmal ein schöner Prinz, der edel, tapfer und gewesen war. Die Jungmägde hatten längst neue Schwärme, die Zeit vergeht so schnell, jetzt haben sie bei Aldi schon wieder Lebkuchen im Regal. In eines keuschen Edelfräuleins Herzen aber glomm die alte Liebe noch in aller Herrlichkeit. Dereinst seine Spielgefährtin war sie schon im zarten Jugendalter in ein fernes Land gezogen. Nun, nach ihrer Eltern Tod, und längst der nur erkauften Liebesdienste ihrer Knappen ü...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.