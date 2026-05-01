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16.05.2026
Literatur

Das Märchen vom gefallenen Prinzen

Von Marc Hieronimus
Es war einmal ein schöner Prinz, der edel, tapfer und gewesen war. Die Jungmägde hatten längst neue Schwärme, die Zeit vergeht so schnell, jetzt haben sie bei Aldi schon wieder Lebkuchen im Regal. In eines keuschen Edelfräuleins Herzen aber glomm die alte Liebe noch in aller Herrlichkeit. Dereinst seine Spielgefährtin war sie schon im zarten Jugendalter in ein fernes Land gezogen. Nun, nach ihrer Eltern Tod, und längst der nur erkauften Liebesdienste ihrer Knappen ü...

Artikel-Länge: 1759 Zeichen

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