KI-basierte Luftnummer

Wieder werden wir Zeugen eines Wirtschaftswunders. Der Irankrieg hat bereits elf Wochen gedauert. Es herrscht zwar ein bisschen Waffenstillstand. Aber die Straße von Hormus bleibt geschlossen, und weil die Versorgung der Welt mit Erdöl und Gas um 20 Prozent niedriger ist als der Bedarf, läuft die Weltwirtschaft Tag für Tag tiefer in eine ökonomische Krise hinein. Soweit besteht Einigkeit in der Analyse. Der Erdölpreis spiegelt mit zwischen 100 und 110 US-Dollar je B...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.