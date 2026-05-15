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15.05.2026
Nahostkonflikt

Mit Knüppeln, Karotten und Hunden

Palästinenser in israelischer Haft: Berichte belegen sexualisierte Gewaltverbrechen. Knesset beschließt Tribunal zum 7. Oktober

Von Jakob Reimann
In erschütternden Interviews haben Palästinenser mir von einem Muster weitverbreiteter israelischer ­sexueller Gewalt gegen Männer, Frauen und sogar Kinder berichtet – verübt von Soldaten, Siedlern, Vernehmern des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet und vor allem von Gefängniswärtern.« So heißt es zu Beginn einer Untersuchung des zweifachen Pulitzerpreisträgers Nicholas Kristof, die am Montag in der New York Times erschienen ist. Kristof berichtet darin von der Tortur d...

Artikel-Länge: 5284 Zeichen

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