Großbritannien blickt mit Spannung auf den kleinen Wahlkreis Makerfield im Nordwesten des Landes. Einst eine Labour-Hochburg, hat bei den Gemeinderatswahlen in der vergangenen Woche die rechte Partei Reform UK in allen Wahlbezirken von Makerfield die Mehrheit erhalten. Von dort stammt Andy Burnham, gegenwärtig Bürgermeister von Manchester. Er möchte in Makerfield fürs Parlament kandidieren, um gegen Keir Starmer als Labour-Chef antreten zu können. Zuletzt hatten sic...

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