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16.05.2026
Brief aus Jerusalem

Palästinas Kulturerbe bedroht

Die Organisation Riwaq hat sich der Rettung traditioneller Architektur verschrieben

Von Helga Baumgarten
Die Stadt Jaffa hat einen ganz besonderen Namen: Umm Al-Gharib, Mutter der Fremden. Sie hatte diesen Namen allerdings nur auf arabisch und nur bis 1948. Denn 1948 hörte Jaffa auf, die Stadt der Fremden zu sein, und damit auch die Stadt der Flüchtlinge, wo immer sie herkamen. 1948 vertrieben die bewaffneten Verbände des neu geschaffenen jüdisch-zionistischen Staates Israel alle palästinensischen Bewohner. Darunter war auch der Vater von Suad Al-Amiry, Architektin und...

Artikel-Länge: 4291 Zeichen

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