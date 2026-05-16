16.05.2026
Commerzbank-Übernahme
Aufgehübschte Zahlen dank KI
Commerzbank kämpft weiter gegen Übernahme durch Unicredit
Von Gudrun Giese
In der Abwehrschlacht der Commerzbank gegen eine feindliche Übernahme durch die Mailänder Großbank Unicredit wird mit harten Bandagen gekämpft. Der Jobabbau ist eingepreist. Nun hat die Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Geldhauses, Bettina Orlopp, präzisiert, welche der rund 3.000 Stellen gestrichen werden: Die Stammbelegschaft der Commerzbank soll es kaum treffen. Das ist schlau, denn die gehört, so wie Betriebsräte, Gewerkschaft und Bundesregierung, zu den Gegn...
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