16.05.2026
DGB-Bundeskongress 2026
Abweichung unerwünscht
Hausverweis beim Bundeskongress des DGB
Von Susanne Knütter
Nach der Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Bundeskongress des DGB merkte ein jW-Leser an: »Dass der DGB auf Merz pfeift, überrascht wenig. Beunruhigender ist, dass Merz offenbar auf den DGB pfeift.« Das ist ein wichtiges Detail. Trotzdem taten Journalisten die Woche über so, als stünde ein »Herbst der Barrikaden à la française« (t-online) bevor. Die Welt sprach von einer »Radikalisierung des DGB« und warnte: Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi »stürzt das gan...
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